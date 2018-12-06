أسعار النفط تهبط بشدة بعد تصريحات وزير النفط السعودي

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة، اليوم الخميس، في المبادلات الأوروبية حيث تراجع سعر برميل برنت إلى أقل من ستين دولارا، بعد تصريحات لوزير النفط السعودي تنم عن نوايا لخفض إنتاج الذهب الأسود، بهدف تحسين الأسعار.

وحوالى الساعة 10,35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم شباط/ فبراير إلى 58,62 دولارا بعد خسارته 2,94 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الاربعاء.

وفي المبادلات الإلكترونية في نيويورك، انخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم كانون الثاني/يناير 2,54 دولار إلى 50,44 دولارا.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح صرح الخميس أن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تجتمع اليوم في فيينا ليست في حاجة إلى استئذان أحد لخفض الإنتاج، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليس من حقها إصدار إملاءات للمنظمة.

وأضاف أن المنظمة تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي رداً على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، دعا خلالها "أوبك"، إلى الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة العام المقبل.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "العالم لا يريد رؤية ارتفاع في أسعار النفط"، محذراً من تداعيات تقييد إنتاج الخام.