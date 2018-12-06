انخفاض الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وترحيلها إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من اشتعال التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 289.65 نقطة أو 1.16 بالمئة، إلى 24737.42 نقطة.

كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.55 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 2663.51 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 141.37 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 7017.05 نقطة.

في سياق منفصل ارتفع العجز التجاري الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في الصادرات، على الرغم من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية أن العجز في قطاعي البضائع والخدمات بلغ 55,5 مليار دولار مع تراجع الصادرات بنسبة 0,1 بالمئة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,2 بالمئة إلى 266,5 ملياراً.

من جهة أخرى، رفعت وزارة التجارة الأميركية تقديراتها للعجز في أيلول/سبتمبر.

وهذا العجز أعلى من تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ 54,7 مليار دولار.

والعجز في قطاع البضائع وحده ارتفع بنسبة 9,8 بالمئة عما كان في أيلول/سبتمبر.

وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الصين التي تسعى واشنطن للتوصل الى اتفاق تجاري معها بعد إعلان الهدنة بينهما الأسبوع الماضي، ارتفاعا جديدا في تشرين الأول/أكتوبر ليبلغ 38,18 مليار دولار (+2 بالمئة).

وقالت وزارة التجارة إن العجز مع بكين، غير المصحح وفق التبدلات الفصلية، يعد رقما قياسيا مطلقا.