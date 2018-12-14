تركيا توسّع معبر "قابي قوله" مع بلغاريا لتقليل طوابير الشاحنات

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، الجمعة، إن بلادها رفعت عدد بوابات عبور الشاحنات في معبر "قابي قوله" الحدودي، المحاذي لمعبر "كابيتان أندرييفو" من الجانب البلغاري.

وأشارت بكجان، في بيان لها، إلى أن تركيا فتحت بوابتين جديدين في معبر "قابي قوله"، اللذين سيساهمان في تقليل طوابير الشاحنات على المعبر، والتي تزدحم بسبب ارتفاع حجم التجارة.

ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد عبور الشاحنات من المعبر من 950 شاحنة إلى 1250 يوميًا.

وأوضح أن وزارة التجارة أولت أهمية كبيرة لمعبر "قابي قوله"، بسبب ازدحام طوابير الشاحنات على أبوابه نتيجة ارتفاع حجم التجارة.

وتابع البيان، أن الوزارة تعمل أيضا على زيادة عدد مواقف الشاحنات وزيادة عدد الموظفين في المعبر، إلى جانب توسعة معبر "حمزة بيلي" الحدودي، مع بلغاريا.

وأضافت أن وزارة التجارة تعمل مع وزارة الخزانة والمالية على مشروع إلكتروني يسهّل إجراءات الدفع على المعابر الحدودية، ومن المخطط أن يتم إنجازه في الربع الأول من 2019.