عملاق الشحن العالمي دي إتش إل يسعى لتوسعة عملياته في تركيا

يعتزم عملاق الشحن العالمي، دي إتش إل، التركيز أكثر على قطاع السوق الإلكترونية في تركيا، إذ يرى في البلد عقدة اتصال إقليمية هامة لرفد نموه في سوق بلدان شرق المتوسط وأوروبا.

نائب رئيس برنامج المبيعات، ليندرت فان دلفت، قال إنه سيتم قريباً افتتاح مركز عمليات دي إتش إل في مطار إسطنبول، وستكون تلك الخطوة الأولى في خطة الشركة.

وكان يتحدث في قمة "تجارة دي إتش إل العابرة للحدود" التي أقيمت في مركز التجارة العالمي في إسطنبول.

وقال فان دلفت إن السرعة هي العنصر الأهم في التجارة الإلكترونية، مضيفاً "تقع تركيا على ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا. بوسعنا التحرك إلى عدة نقاط في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أسرع عبر تركيا. وهذا يجعل تركيا بلداً هاماً جداً لنا، ونحن نعمل لجعله مركزاً إقليميا".

وأردف: "سيتم افتتاح مركز عملياتنا في مطار إسطنبول قريباً، وتلك ستكون الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه. العالم يرى في تركيا نجماً ساطعاً، لكنني أعتقد أنها ليست فقط نجماً ساطعاً، بل نجماً صاعداً بسرعة (...) لقد خطت تركيا خطوات أولية في هذا السبيل، وحان الوقت الآن للانطلاقة الكبيرة".

نائب رئيس المبيعات في دي إتش إل تركيا، بوغاز أوزهان، أشار إلى سرعة نمو التجارة الإلكترونية، وقال إن حصة دي إتش إل في التجارة الإلكترونية عالمياً تبلغ حالياً 29 بالمئة، وهم يطمحون لجعلها 40-50 بالمئة بحلول عام 2020.