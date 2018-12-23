هبوط سهم "Perrigo" يخفض الأسهم الإسرائيلية إلى أكبر معدل منذ 2011

أدى الانخفاض القياسي الذي شهدته شركة Perrigo Company Plc للأدوية العامة إلى تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في إسرائيل إلى أكبر انخفاض له منذ أكثر من سبع سنوات.

انخفض مؤشر TA-35 بنسبة 5٪ ، وهو أكبر انخفاض لجلسة منذ عام 2011 على أساس إغلاق. وقد ساهمت خسارة Perrigo بنسبة 30 في المائة بأكبر قدر من الانخفاض في المؤشر.

وجاءت عمليات البيع في تل أبيب بعد تراجع أسهم شركة Perrigo في نيويورك يوم الجمعة، عندما انخفضت بأكبر قدر لها منذ 1994 بعد أن ضربت سلطات الضرائب الإيرانية الشركة بتقييم ضريبي غير متوقع بقيمة 1.8 مليار دولار. وقالت الشركة إنها ستناضل ضد القرار.

ومن المقرر أن تسجل شركة تيفا للأدوية التي تتاجر في إسرائيل أيضا أكبر خسارة لها في أكثر من عام حيث انخفضت بنحو ثمانية بالمئة.