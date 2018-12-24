هبطت الأسهم الأمريكية عند بداية جلسة قصيرة اليوم الاثنين، حيث ما زال المستثمرون يحاولون استيعاب مجموعة من الأخبار في واشنطن مطلع الأسبوع، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء في شهر ديسمبر منذ عام 2008 مقارنة مع الشهور المقابلة منذ الكساد الكبير.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 128.09 نقطة، أو ما يعادل 0.57 بالمئة، عند الفتح إلى 22317.28 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 16.06 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 2400.56 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 54.51 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 6278.49 نقطة عند الفتح.