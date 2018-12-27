"ستاندرد آند بورز 500" يحقق أعلى نسبة مكسب يومي في 9 سنوات

ارتفع المؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من ألف نقطة في جلسة واحدة للمرة الأولى اليوم الأربعاء في تعاف واسع النطاق للأسهم شهد تسجيل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في أكثر من تسع سنوات.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 1086.45 نقطة، أو ما يعادل 4.99 بالمئة، إلى 22878.65 نقطة.



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 116.63 نقطة، أو 4.96 بالمئة، إلى 2467.73 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 361.44 نقطة، أو 5.84 بالمئة، إلى 6554.36 نقطة.

في سياق منفصل ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 3.69 دولار أو 8.68% لتبلغ عند التسوية 46.22 دولار للبرميل