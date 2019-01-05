بيبسي تفتتح مصنعا سادسا لها في تركيا

افتتحت "بيبسي"، إحدى أكبر شركات الطعام والشراب في العالم، السبت، بولاية مانيسا التركية (غرب)، سادس مصنع لها في البلاد.

وشارك في حفل الافتتاح المقام بالمنطقة الصناعية في مانيسا، الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان بن علي يلدريم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إضافة إلى وزير الزراعة والغابات بكر باك دميرلي.

وشُيد المصنع على مساحة 100 ألف متر مربع، منها 47 ألف متر مربع مساحة مغلقة، ويوفر 300 فرصة عمل.

وفي كلمته بمراسم الافتتاح، قال المدير العام لشركة "بيبسي" في تركيا، "لونت يوكسل"، إن اختيار مانيسا لهذا الاستثمار، راجع إلى موقعها اللوجستي، ولوفرة اليد العاملة المدربة، إضافة إلى قربها من مصادر المواد الخام.

وأكد يوكسل، تجهيز المنشأة الجديدة بالتقنيات المتطورة، منوّها بأن المصنع نموذج يحتذى به في العالم، بما لديه من مميزات تقنية.

وأفاد يوكسل، أن شركة "بيبسي" متعاقدة مع أكثر من ألف مزارع، في 24 ولاية تركية، ينتجون للشركة 200 ألف طن من الفواكه، والبطاطا، والذرة سنويا، على مساحة 6 آلاف هكتار.

وبيّن يوكسل أنهم يهدفون إلى رفع عدد خطوط الإنتاج في المنشأة من 4 إلى 7، وعدد الموظفين من 300 إلى 500.

وأعرب عن سعادة الشركة العالمية بالعمل في تركيا منذ 50 عامًا.