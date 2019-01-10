انطلاق معرض منتجات الأطفال والأمومة في إسطنبول

استضافت مدينة إسطنبول، "معرض منتجات الأطفال والأمومة"، الذي فتح أبوابه الأربعاء، حيث يعتبر أكبر معرض في قطاع تلك المنتجات بتركيا.

ويقدم المعرض أحدث المجموعات الجديدة من أثاث الأطفال والملابس المختلفة، وعربات حديثي الولادة، وألعاب الذكاء، وحقائب للأطفال، ومنتجات شتّى تخص الأمهات من شأنها التخفيف من عبء رعاية الأطفال.

ونظمت "CBME Turkey"، المعرض بمناسبة بداية العام الجديد، بمشاركة 750 علامة تجارية، و260 شركة متخصصة في منتجات الأطفال، وذلك على أرض مركز إسطنبول للمعارض، في الفترة من الأربعاء إلى غاية السبت.

ويهدف المعرض إلى استقطاب 18 ألف زائر من داخل وخارج البلاد، إذ تعتبر تركيا من أكبر المنتجين في العالم للقطنيات، بالنظر إلى امتلاكها الخامات الفضلى والأكثر رواجا لاستهلاك الصغار.