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صادرات تركيا من الألعاب الرقمية تتجاوز مليار دولار في 2018

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
صادرات تركيا من الألعاب الرقمية تتجاوز مليار دولار في 2018

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الجمعة، ارتفاع صادرات البلاد من ألعاب الديجيتال، إلى مليار و50 مليون دولار عام 2018.

جاء ذلك في فعالية بحفل "الكشف عن صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال والبرمجيات لعام 2018"، بمشاركة جمعية تطوير ألعاب الديجيتال ومجلس المصدرين الأتراك.

وأوضحت بكجان أن صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال عام 2016 كانت 500 مليون دولار، لترتفع إلى مليار و50 مليون دولار، في ظرف سنتين.

وأشارت الوزيرة إلى أن هدف تركيا أكبر من هذا الرقم.

ولفتت بكجان إلى أنّ حجم سوق الألعاب في تركيا يبلغ 750 مليون دولار.

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