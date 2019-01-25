السنغال تفتتح أكبر سوق خضار بإفريقيا شيدته شركة تركية

افتتح الرئيس السنغالي ماكي سال، أكبر مجمع مركزي لبيع الخضار والفواكه في إفريقيا، بالعاصمة داكار، شيدته شركة تركية بقيمة 106 ملايين دولار.

وإضافة إلى سال، حضر مراسم افتتاح مجمع "هال داكار الدولي"، في منطقة ديامنيادو، السفير التركي لدى السنغال نهاد جيفانر، والعديد من المعنيين.

وفي كلمته، قال سال، إن "المجمع يعد ثمرة للعلاقات التركية والسنغالية، ومؤشرا على صداقتنا مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

ولفت إلى أن المجمع ومرآب الشاحنات، يمثل صفحة جديدة في تاريخ تنمية السنغال، التي ضاعفت صادراتها الزراعية في الأعوام الأخيرة.

ونوه أن المجمع سيلعب دورا هاما في تخزين المنتجات الزراعية للسنغال، وتجارتها، وإيصالها للأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السنغالي على أن رجال الأعمال الأتراك ينفذون مشاريع ذات شأن كبير في تنمية بلاده.

من جهته، قال السفير جيفانر إن الشركات التركية أنشأت في السنغال مشاريع حيوية كالمطارات والمجمعات الرياضية والفنادق ذات الخمسة نجوم، ومراكز المؤتمرات.

وأكد على أن تركيا تقف إلى جانب "خطة 2023" لتنمية السنغال، وتقدم مختلف أنواع الدعم لهذا البلد الشقيق والصديق.