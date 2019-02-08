ألمانيا وفرنسا وهولندا على رأس مستوردي الشاي التركي

صدّرت تركيا الشاي إلى 42 بلدا وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وهولندا في الشهر الأول من 2019.

ووفق المعطيات المتاحة من رابطة المصدرين في منطقة البحر الأسود، فإن تركيا صدرت 318 طنا من الشاي، حصلت منها على 773 ألف و67 دولارا.

وأفادت المعطيات أن صادرات الشاي في تركيا ارتفعت بنسبة 110 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.

وأوضحت أن ألمانيا تصدرت البلدان المستوردة للشاي التركي، حيث بلغت قيمتها 274 ألف و515 دولار في يناير الماضي، تبعتها فرنسا بـ 165 ألف و232 دولار.

وحلت هولندا في المرتبة الثالثة من حيث استيراد الشاي التركي، في يناير الماضي، عبر قيمة استيراد بلغت 85 ألف و410 دولارات.

وقالت صفوت قليونجو، إن الشاي يحظى بمكانة كبيرة ضمن السلع التي تصدرها منطقة البحر الأسود في تركيا.

وأكد أن العام الجديد يبشّر بالخير بالنسبة لتصدير الشاي مع ارتفاع الصادرات في الشهر الأول من العام الحالي.

وأوضح أن بلدان الاتحاد الأوروبي جاءت في مقدمة البلدان التي استوردت الشاي التركي في الشهر الماضي.

وأضاف "الشاي التركي أكثر تفضيلاً، ونتوقع تصدير المزيد من الشاي إلى المزيد من البلدان في الفترة المقبلة".