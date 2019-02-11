توقيع عقد شراكة بين عملاقي الإعلام الجزيرة وبلومبيرغ

وقعت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية عقد شراكة مع بلومبيرغ ميديا ديستربيوشن في إطار اتفاق ترخيص محتوى لتوسعة تغطيتها الإخبارية الاقتصادية، وفق ما أعلنت الشبكة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن مختارات من محتوى بلومبيرغ مثل المقاطع المصورة الرقمية والرسوم البيانية ستُعرض على منصات الجزيرة الرقمية الصادرة باللغة الانجليزية وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال على موقع الجزيرة الإنجليزي. وسيكون محتوى الجزيرة متاحا للمشتركين على منصة بلومبيرغ أيضا.

كانت أسوشيتد برس وبلومبيرغ أعلنتا في أكتوبر/تشرين الأول عن شراكة في المبيعات بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا لتوسعة قاعدة عملائهما الإعلامية.

وتعتبر مؤسسة «بلومبيرغ» من بين أهم المؤسسات الإعلامية الدولية المهتمة بالأخبار الاقتصادية وتغطية قضايا المال والأعمال، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية.