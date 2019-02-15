رسوم ترامب قد تخفض صادرات السيارات الألمانية إلى واشنطن للنصف

حذّر معهد البحوث الاقتصادية (LFO) في ألمانيا، من احتمال انخفاض صادرات البلاد في قطاع السيارات إلى الولايات المتحدة إلى النصف، في حال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده برفع الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات السيارات الأوروبية إلى بلاده.

وذكر المعهد، في بيان الجمعة، أن المعهد يتوقع انخفاض صادرات ألمانيا من السيارات للولايات المتحدة إلى النصف على المدى الطويل، فيما لو رفعت إدارة ترامب الرسوم عليها بنسبة 25 بالمائة.

وأوضح البيان، أن انخفاض الصادرات إلى النصف، يعني انخفاض إيرادات صادرات السيارات الألمانية بـ 18 مليار و400 مليون يورو.

وتعليقا على البيان، قال غابرييل فلبرماير، مدير مركز الاقتصاد الدولي في معهد البحوث الاقتصادية، إن صادرات ألمانيا من السيارات ستتراجع بنسبة 7.7 بالمائة في حال رفع ترامب الرسوم الجمركية على السيارات الألمانية المستوردة.

ومن المرتقب أن تقدم وزارة التجارة الأمريكية، الأحد، كموعد أقصى، إلى ترامب، تقريرًا توضّح فيه إذا كان استيراد السيارات يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي من عدمه.

ومن المتوقع أن تأتي العلامات التجارية مثل "أودي" و"بي إم دبلو" و"مرسيدس" في مقدمة الماركات الألمانية التي ستتأثر من فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على السيارات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي.