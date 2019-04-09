إيرباص تندد بتهديد واشنطن فرض رسوم جمركية على طائراتها

ازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين هددت واشنطن، أمس، بفرض مزيد من الجمارك على الطائرات التجارية الكبيرة وغيرها من منتجات الاستخدام اليومي والنبيذ إن لم يتوقف الاتحاد عن دعم قطاع صناعة الطيران.

من جانبها، قالت شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات اليوم الثلاثاء إنها لا ترى أي سند قانوني لتحرك الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات تجارية على طائراتها وحذرت من تعميق التوترات التجارية.

وثار خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأكثر من عشر سنوات على خلفية مزاعم متبادلة بمساعدات غير قانونية لعملاقي الطائرات بوينغ وإيرباص. وحكمت منظمة التجارة العالمية بأن الطرفين دفعا مليارات الدولارات كدعم لاكتساب ميزة، وطالبتهما بالتوقف أو مواجهة عقوبات محتملة.

وقال رينيه أوليه المتحدث باسم إيرباص إن الشركة اتخذت إجراءات للامتثال للمتطلبات المتبقية والتي قال إنها "طفيفة نسبيا". وأضاف أن حديث الولايات المتحدة عن أضرار قيمتها 11 مليار دولار نجمت عن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص مبالغ فيه.

وقال مصدر من المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتأهب لرد محتمل.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه بوينغ أزمة إثر تحطم الطائرة الأثيوبية طراز 737 ماكس الشهر الماصي، وما تبع ذلك من تعليق طيران الطراز في كافة دول العالم.