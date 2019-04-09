رجال أعمال: 1.5 مليار دولار حجم الاستثمارات السورية في تركيا

أعلنت جمعية رجال ورواد الأعمال السوريين "سياد"، بلوغ قيمة استثمارات السوريين في تركيا نحو 1.5 مليار دولار.

وفي تصريح للأناضول من ولاية "قونيا" (وسط)، قال نائب رئيس الجمعية زياد شمعون: "جرى تأسيس الجمعية مع 200 من رواد الأعمال السوريين في ولاية غازي عنتاب".

وبين أن الجمعية تقوم بتسويق منتجات أعضائها والمنتجات التركية إلى دول عربية.

وأقام رجال أعمال سوريون استثمارات في العديد من الولايات التركية وعلى رأسها "غازي عنتاب" و"هطاي" (جنوب).

وأضاف "شمعون": "بلغت استثمارات شركاتنا في تركيا نحو 1.5 مليار دولار.. سنعلن عن الأرقام الدقيقة للاستثمارات الجديدة في غضون شهر؛ وأعمالنا تسير على ما يرام".

وتعد "سياد" منظمة مجتمع مدني، تضم رجال ورواد أعمال سوريين وأصحاب فعاليات تجارية وصناعية وعلمية ومهنية، وتنشط في تركيا وخارجها.

وتسعى الجمعية لتنظيم وتطوير العمل الاقتصادي السوري ضمن السوق التركية، ولتكون جسرا يصل بين السوق التركية والعربية، بحسب موقعها الرسمي.