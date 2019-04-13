صادرات الطماطم التركية إلى روسيا ترتفع بنسبة 411% خلال الربع الأول من 2019

تضاعفت صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا بنسبة 411%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأوضح رئيس مجلس إدارة رابطة مصدري بحر إيجة، خير الدين أوشاق أن صادرات الطماطم إلى روسيا ارتفعت بنسبة 411% خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضي، محققة إيرادات بقيمة 47 مليونا و521 ألف دولار.

وأضاف أوشاق أن صادرات الطماطم في الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 9 ملايين و297 ألف دولار، في حين بلغت 282 مليون دولار قيمة الطماطم المصدرة إلى 53 دولة خلال الفترة نفسها.

ولفت أوشاق إلى أن روسيا تعتبر سوقا رئيسيا بالنسبة إلى تركيا، مضيفا أنهم يسعون للدخول إلى أسواق في شرق آسيا كالصين.