صادرات ملاطية التركية من المشمش المجفف تتجاوز 25 ألف طن بالربع الأول من 2019

بلغت صادرات ولاية ملاطية التركية، من المشمش المجفف في الربع الأول من العام الحالي، 25 ألفا و600 طن، لتساهم في الاقتصاد الوطني بـ64 مليون دولار.

وأوضح رئيس بورصة السلع في ولاية ملاطية، رمضان أوزجان، أن صادرات ملاطيا من المشمش المجفف كانت مرضية جدا؛ إذ بلغ حجمها 25 ألفا و600 طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأشار أوزجان إلى أن صادرات المشمش المجفف في الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 23 ألفا و300 طن، محققة إيرادات بقيمة 66 مليون و300 ألف دولار.

ولفت أوزجان إلى أنهم يستهدفون تصدير 30 ألف طن من المشمش المجفف خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكر أوزجان أن صادرات ملاطية من المشمش المجفف بلغت العام الماضي 94 ألف طن، مضيفا أن الهدف لهذا العام هو بلوغ أكثر من 100 ألف طن.

وتلبي الولاية التركية نسبة 85 في المئة من احتياجات دول العالم من المشمش المجفف، فضلا عن بذوره.

وتمتلك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، في حين تمتلك ملاطية 8 ملايين شجرة، لتشتهر بأنها "عاصمة المشمش"؛ حيث أنها تعد مصدر رزق أكثر من 50 ألف عائلة في الولاية.