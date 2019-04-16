انطلاق فعاليات ملتقى غازي عنتاب الاستثماري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انطلقت في غازي عنتاب جنوبي تركيا، فعاليات ملتقى غازي عنتاب الاستثماري التجاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستمر الملتقى الذي ينظمه مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية بالتعاون مع وكالة تطوير طريق الحرير، حتى 19 أبريل/ نيسان الجاري.

ويجري الملتقى بحضور نحو 70 رجل أعمال وممثلي شركات كبرى ناشطة في السعودية والكويت والإمارات والأردن ولبنان والسودان وباكستان واليمن.

وعلى هامش الملتقى، التقى والي غازي عنتاب داود غل، مع عبد الخالق بن داود، عضو مجلس إدارة مجموعة متاجر "بن داود" في المملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أعرب ابن داود عن ثقته بإمكانية العثور على منتجات في ولاية غازي عنتاب تصلح لتسويقها في متاجر شركته.

من جانبه قال مصطفى غوكسو ممثل الدول الخليجية في مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية، إن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات في مدن تركية مختلفة، هو نقل الأنشطة التجارية إلى خارج إسطنبول وأنقرة.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات التجارية هي السبيل الأمثل لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.

وأضاف أن المحادثات واللقاءات التي ستجري خلال فترة انعقاد الملتقى، ستساهم في تنشط الحركة التجارية بين الأتراك والضيوف المشاركين فيه.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب طونجاي يلدريم، إن الملتقى سيجلب مكاسب كبيرة لتركيا والمشاركين الأجانب، مبينا أن غازي عنتاب تعد واحدة من أشهر المدن العالمية من حيث التنافسية.