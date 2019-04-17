825 مليون دولار.. صادرات تركيا من المجوهرات في الربع الأول

أعلنت جمعية مصدري المجوهرات أمس أن تركيا صدرت مجوهرات بقيمة 300 مليون دولار في شهر مارس، و أن حصيلة ما صدّرته في الربع الأول من العام الحالي بلغ 825 ​​مليون دولار.

وكانت أعلى صادرات المجوهرات، وقد بلغ قيمتها 119.8 مليون دولار، من حصة بلدان الشرق الأدنى وآسيا الوسطى في الشهر الماضي، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 50.2 مليون دولار، وآسيا بمبلغ 41.9 مليون دولار، وأمريكا الشمالية بقيمة 31.4 مليون دولار، وشمال أفريقيا بقيمة 25.5 مليون دولار.

كما تم تصدير مجوهرات بقيمة 83.7 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة في الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 131 في المائة، تليها الولايات المتحدة بمبلغ 29.7 مليون دولار بزيادة 20 في المائة، وهونغ كونغ بمبلغ 26.1 مليون دولار بارتفاع 34 في المائة، وليبيا بمبلغ 20.2 مليون دولار مع زيادة بنسبة 100 في المئة، وإسرائيل بمبلغ 14.6 مليون دولار، وألمانيا بمبلغ 10.8 مليون دولار، والعراق بمبلغ 9.6 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، 68 في المائة من الصادرات التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 300 مليون دولار، والتي تمت في مارس، جاءت من المجوهرات الذهبية والصياغة، مع 21 في المائة من الذهب الخام أو شبه المصنع، و 4 في المائة من المصاغ الفضي وصناعته، و3 في المائة من الماس والسلع الذهبية، و2 في المائة من بقية المعادن الثمينة أو المعادن المطلية بالمعادن النفيسة.

وقد بلغت صادرات المجوهرات على أساس ربع سنوي، 825 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

أكد مصطفى قمر، رئيس جمعية مصدري المجوهرات، أن صناعة المجوهرات هي صناعة إستراتيجية ويجب الترويج لها، وأن الجمعية قد حققت صادرات بقيمة 4.4 مليار دولار عام 2018. وأضاف أن صناعة المجوهرات تم اختيارها كواحدة من صناعتين حققتا أعلى ارتفاع في الصادرات عام 2018 مع ارتفاع بنسبة 35 في المئة، وتابع: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، حققنا زخماً تصاعدياً، لا سيما على أساس الكيلوغرام. على الرغم من الانخفاض المتوقع على أساس القيمة، بسبب التقلبات الاقتصادية في مارس، إلا أن هناك زيادة بنسبة 26 في المئة على أساس الكمية، ونحن مستمرون في العمل على المساهمة أكثر في الصادرات الوطنية".