الحكومة الأردنية تدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في المملكة

استقبل وزير الاستثمار الأردني مهند شحادة، وفدا صناعيا تركياً في العاصمة عمان، صرح فيه الوزير أن الأردن منفتح على فكرة إنشاء منطقة صناعية تركية في البلاد، متعهدا بتقديم تسهيلات لإقامتها.

وذكر شحادة، أن بلاده ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات لدعم الاستثمارات التركية في البلاد، داعيا الشركات التركية لاستطلاع فرص الاستثمار الواعدة.

وذكّر الوزير الأردني بأهمية الموقع الجغرافي لبلاده مشيرا أن الأردن "يعد نقطة ارتكاز للوصول إلى الأسواق العالمية".

ومؤخرا، وضعت الحكومة الأردنية رزمة من الحوافز والتسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية، أبرزها منح الجنسية الأردنية لرجال الأعمال، اعتمادا على حجم استثماراتهم في المملكة.

وخلال استعراضه أمام الوفد التركي أهم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد لتحسين البيئة الاستثمارية، تعهد شحادة بمساعدة وتسهيل كافة إجراءات المستثمرين الأتراك.

وضم الوفد التركي 10 رجال أعمال يمثلون 16 شركة في مجالات صناعة قطع السيارات، وصناعة المصاعد والسيراميك والبورسلان والصناعات البلاستيكية المتخصصة، وتمديدات الغاز الطبيعي.

وتستمر زيارة الوفد، الذي يضم كبار مستثمري القطاع الصناعي في مدينة بورصة التركية، للمملكة، حتى السبت المقبل.

كان الأردن، قرر في مارس /آذار 2018، تعليق العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، في خطوة أرجعها آنذاك إلى ما قال إنه عدم تحقيق النتائج المرجوة من الاتفاقية.

وإبان زيارة لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لتركيا في ديسمبر/كانون أول الماضي، جرى الإعلان عن اتفاق مع تركيا للتبادل للتجاري الثنائي، يكون بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة.