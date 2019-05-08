ترامب: نائب رئيس الوزراء الصيني قادم لواشنطن للتوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الصين أبلغت للتو البيت الأبيض أن نائب رئيس الوزراء "ليو هي"، سيقود وفدا "قادما إلى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق" بشأن التجارة.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر، "سنرى نتيجة المفاوضات.. أنا سعيد جدا بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، ستدخل الخزينة الأمريكية من التعريفات الجمركية".

وتابع ترامب، "أمر عظيم (قيمة التعريفات الجمركية) للولايات المتحدة، وليس طيبا للصين".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين البلدين، الخميس في العاصمة واشنطن، حسبما قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الثلاثاء.

وأضاف "لايتهايزر"، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشييتد برس، أن التعريفات الجمركية على سلع صينية، التي هدد بفرضها ترامب، الأحد، ستدخل حيز التنفيذ، الجمعة المقبل.

ومنذ يونيو/ حزيران 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والاثنين الماضي، انتقد ترامب، الصين مجددا، بسبب عجز الميزان التجاري الأمريكي الكبير معها.

وقال ترامب في وقت سابق، إن بلاده لن تسمح بخسارة مليارات الدولارات بسبب التجارة الخارجية مع الصين أو الدول الأخرى.

وأضاف: "الولايات المتحدة ظلت على مدار سنوات، تخسر ما بين 600 و800 مليار دولار بسبب التجارة الخارجية.. مع الصين، نخسر 600 مليار دولار.. معذرة لم نعد نسمح بهذا الأمر".

وبلغ فائض ميزان تجارة بكين مع واشنطن 21.01 مليار دولار في أبريل الماضي، صعودا من 20.5 مليارا دولار في مارس/ آذار 2019، حسب بيانات صينية رسمية.