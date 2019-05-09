أرباح طيران الإمارات تنخفض 69 بالمئة

سجلت طيران الإمارات خسارة بنسبة 69 بالمئة في أرباح العام بالكامل، وفق ما أعلنته الشركة اليوم الخميس، عزته إلى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار والمنافسة الحادة.

وحققت الشركة المملوكة لحكومة دبي ربحا صافيا بقيمة 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في سنة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 2.8 مليار درهم في السنة السابقة.

ونقل البيان عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن السنة المالية "لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 التي كانت صعبة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة".

وبحسب الشركة فإن قوة العملة الأميركية مقابل عملات معظم الدول التي تعمل فيها طيران الإمارات "انعكست سلبا على الأرباح بقيمة 572 مليون درهم (156 مليون دولار)".

ونقلت طيران الإمارات 58,6 مليون راكب في العام المالي. بينما ارتفعت قيمة فاتورة الوقود بشكل كبير بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وذكرت الشركة أن فاتورة الوقود بلغت 30,8 مليار درهم (8,4 مليار دولار)، مشيرة الى أنها "أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق"