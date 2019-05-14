القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

تراجع مؤشر نيكي لأدنى مستوى في 3 شهور متأثراً بالتوترات التجارية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.05.2019 12:43
آخر تحديث في 14.05.2019 12:58
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

تراجع مؤشر "نيكي" الياباني للأسهم، في نهاية تعاملات الثلاثاء، قرب أدنى مستوياته في 3 شهور، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الصين، الاثنين، أنها تعتزم فرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار‎ تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وترد بكين في إعلانها الأخير على واشنطن، التي بدأت بتنفيذ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارا من الجمعة الماضي.

وأغلق مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات الثلاثاء، خاسرا نحو 124.04 نقطة أو 0.59 بالمائة إلى 21.067 نقطة، قرب أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير/ شباط 2019.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سجلت طيران الإمارات خسارة بنسبة 69 بالمئة في أرباح العام بالكامل،...
مختارات