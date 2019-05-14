تراجع مؤشر نيكي لأدنى مستوى في 3 شهور متأثراً بالتوترات التجارية

تراجع مؤشر "نيكي" الياباني للأسهم، في نهاية تعاملات الثلاثاء، قرب أدنى مستوياته في 3 شهور، مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت الصين، الاثنين، أنها تعتزم فرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار‎ تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وترد بكين في إعلانها الأخير على واشنطن، التي بدأت بتنفيذ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارا من الجمعة الماضي.

وأغلق مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات الثلاثاء، خاسرا نحو 124.04 نقطة أو 0.59 بالمائة إلى 21.067 نقطة، قرب أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير/ شباط 2019.