تركيا تخفض رسوم واردات من الولايات المتحدة بعد خطوة أمريكية مماثلة

أفادت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الأربعاء أن أنقرة خفضت الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية تجاوبا مع خطوة أمريكية مماثلة بخفض الرسوم على واردات الصلب التركي إلى النصف.

وكانت الولايات المتحدة قد زادت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية إلى مثليها في أغسطس/آب الماضي في ظل خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والخمور والتبغ الأمريكية إلى مثليها أيضا.

وكتبت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان على تويتر "قررنا خفض الرسوم على 22 منتجا أمريكيا بمقدار النصف".

وأضافت "بموجب هذا القرار تُخفض الرسوم الجمركية على السلع سابقة الذكر الواردة من الولايات المتحدة من 521.2 مليون دولار إلى 260.6 مليون".

وكان قرار البيت الأبيض الأسبوع الماضي القاضي بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف تطورا إيجابيا بين أنقرة وواشنطن.

وقالت بكجان إن تركيا ستواصل العمل لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 75 مليار دولار.