تركيا تصدر 8000 طن من الكرز إلى كوريا الجنوبية عام 2019

بموجب البروتوكول الموقع بين البلدين والمتعلق بشراء الفواكه والخضروات الطازجة، تهدف تركيا إلى تصدير 8000 طن من الكرز إلى كوريا الجنوبية هذا العام، وفقاً للمسؤولين.

جاءت تصريحات المسؤولين خلال زيارة وفد من كوريا الجنوبية إلى مدينة "ألاشهير" في ولاية مانيسا، لزيارة بساتين الكرز، والاطلاع على مراحل التعبئة والتغليف والتخزين والتبريد.

قام خبراء من دائرة الفحص الصحي للنباتات والحيوانات في كوريا الجنوبية، بفحص حقول الكرز برفقة نسليهان ألبر، رئيسة قسم فحص المنتجات النباتية والزراعية بوزارة الزراعة والغابات، وسركان سويكان، المهندس الزراعي المعتمد في دائرة التفتيش على المنتجات النباتية والزراعية، وفريق من جمعية مصدري الخضروات والفواكه الطازجة، وفريق من مديرية الزراعة والغابات في مانيسا وألاشهير.

وتلقى وفد كوريا الجنوبية معلومات من السلطات حول تعبئة وتخزين الكرز أثناء جولتهم في أقسام النقل والتبريد والتخزين وتعبئة الكرز، في منشأة "تكفن ألانار"، التي تصدر الفواكه والخضروات الطازجة في ألاشهير. وسيقوم الوفد بإعداد تقرير حول نتيجة الزيارة بموجب البروتوكول.

"صالح جالي"، منسق شؤون منشأة "تكفن ألانار"، للبحوث والتطوير، أعرب عن سعادته بالبروتوكول الموقع مع كوريا الجنوبية، قائلاً: "نحن سعداء جداً بالتصدير، طالما أن دولتنا يمكن أن توفر لنا الفرص".

مشيراً إلى أنهم قاموا بتصدير ما يقرب من 7000 طن من الكرز العام الماضي، وقال "جالي" إنهم يهدفون إلى الوصول إلى 8000 طن هذا العام. وأوضح: "وفقًا للبروتوكول مع كوريا الجنوبية، ستتوسع صادراتنا. نحن مستعدون، طالما أن دولتنا توفر التسهيلات اللوجستية. سنصدر الكرز إلى كوريا الجنوبية بطائرات شحن أولاً. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الشحن البحري وفقا للطلب".

من ناحية أخرى، شددت "ألبر" على أن الحكومة ستعمل على تسهيل إجراءات التصدير، مشيرة إلى أن الخبراء سيفحصون شجيرات الكرز والمرافق الخاصة بالتصدير لمدة أسبوع، ثم سيقومون بإعداد التقارير وتقديم الملاحظات وفقاً لذلك.

وقالت: "من الآن فصاعداً، سنبدأ في تصدير بعضاً من منتجاتنا، التي نصدرها حالياً إلى أوروبا أو دول أخرى، إلى الشرق الأقصى".

وقالت "ألبر"، مشددةً على أن الوفد الكوري الجنوبي راضٍ ومعجب للغاية بظروف وإجراءات النظافة في المنشآت: "أنا متأكدة من أن صادراتنا من الكرز إلى الشرق الأقصى، ستتبعها منتجات أخرى. وسنصطحب الفريق الكوري الجنوبي إلى العديد من بساتين الكرز ومرافق التعبئة ووحدات التبخير في ألاشهير وأفيون وأنطاليا ".