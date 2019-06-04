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منطقة "إيجة" غربي تركيا تحقق رقما قياسيا في الصادرات خلال مايو الماضي

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 04.06.2019 19:27
آخر تحديث في 04.06.2019 23:31
DHA DHA

حققت منطقة إيجة غربي تركيا، رقما قياسيا في التصدير على المستوى الشهري، خلال مايو/ أيار الماضي.

وأوضح اتحاد مصدري منطقة إيجة، في بيان، أن قيمة صادرات المنطقة خلال مايو الماضي، بلغت مليار و306 ملايين دولار.

وأضاف البيان، أن قيمة صادرات المنطقة خلال الشهر المذكور، ارتفع بنسبة 15 %، مقارنة بمايو 2018، حيث بلغت حينها مليارا و133 مليون دولار.

وذكر أن القيمة الحالية، تعتبر أعلى رقم مسجل لدى اتحاد مصدري منطقة إيجة منذ 80 عاما.

ولفت البيان، إلى أن قيمة صادرات المنطقة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية مايو 2019، بلغت 5 مليارات و642 مليون دولار، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا في مايو الماضي، 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري".

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