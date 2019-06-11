أمازون تطيح بغوغل عن عرشه لتصبح العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم

أظهر مسح رئيسي يوم الثلاثاء أن شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة قد تجاوزت شركات التكنولوجيا العالية "أبل" و"غوغل"، لتصبح أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم.

وقالت وكالة أبحاث السوق العالمية "كانتار"، في تقريرها الذي يعرض العلامات التجارية المائة الأكثر قيمةً لعام 2019، إن قيمة علامة أمازون التجارية ارتفعت بنسبة 52 بالمائة، لتصل إلى 315 مليار دولار.

وقفزت أمازون من المركز الثالث إلى المركز الأول لتطيح بعرش غوغل التي انزلقت من المركز الأول إلى المركز الثالث مع إبقاء أبل على المركز الثاني.

وجاء في بيان كانتار أن الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقراً لها، والتي أسسها جيف بيزوس في مرآب للسيارات عام 1994، تصدرت القائمة بفضل عمليات الاستحواذ الرئيسية -التي تمثلت بشراء معظم أو جميع أسهم العديد من الشركات- وخدمات العملاء الممتازة، ونموذج أعمال رفع الجودة، المتمثل بإدخال تحسينات تدريجية على منتجاتها لتلبية طلبات العملاء الموجودة بالفعل في السوق.

وقالت كانتار: "عمليات الاستحواذ الذكية من أمازون، التي أدت إلى تدفق إيرادات جديدة وتوفير خدمة عملاء ممتازة منحتها القدرة على البقاء في صدارة منافسيها من خلال تقديم نظام بيئي متنوع من المنتجات والخدمات، وسمحت للشركة تسريع نمو قيمة علامتها التجارية بشكل مستمر"

وأضافت الوكالة المملوكة لمجموعة "دبليو بي بي" البريطانية للدعاية والإعلان أن أمازون أظهرت "إشارة ضئيلة" تكاد لا تذكرعلى التباطؤ في نموها.

وقد سيطرت شركات الولايات المتحدة مرة أخرى على الشركات العشر الأولى، حيث حصلت شركة أبل على 309.5 مليار دولار، وغوغل على 309 مليار دولار، وشركة مايكروسوفت على 251 مليار دولار.

كما حصلت الشركة المختصة بالمدفوعات "فيزا"، على خامس أكبر قيمة بنحو 178 مليار دولار، في حين احتلت مجموعة التواصل الاجتماعي فيسبوك سادس أكبر قيمة بقيمة 159 مليار دولار.

ولأول مرة، فازت شركة علي بابا على شركة تينسنت لتصبح العلامة التجارية الصينية الأكثر قيمة.

وحصلت علي بابا زعيمة التجارة الإلكترونية، على مركز سابع أكبر شركة بقيمة 131.2 مليار دولار، بزيادة مكانين عن العام السابق.

فيما خسرت شركة تينسنت العملاقة للإنترنت ثلاث نقاط، لتحتل المرتبة الثامنة بقيمة 130.9 مليار دولار.

في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لآسيا، حققت 23 علامة تجارية آسيوية مركزاً مرموقاً بين أفضل 100 علامة تجارية عالمية، 15 علامة منها من الصين.

وقد تبنت العلامات التجارية الرائدة نماذج أعمال رفع الجودة، للتغلب على المنافسين التقليديين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والتجزئة.