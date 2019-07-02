الذهب يرتفع عقب أنباء عن "حالة طارئة" في واشنطن وحريق غواصة روسية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء بنسبة 1٪ بعد أقل من يوم تسجيل أكبر نسبة انخفاض في يوم واحد خلال آخر عامين ونصف، عقب الأنباء عن حادث الغواصة الروسية والإلغاء المفاجئ لنائب الرئيس الأمريكي لرحلته المقررة إلى نيو هامبشاير واستدعائه إلى البيت الأبيض بسبب حالة طارئة.

وعلى الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنه "لا يوجد سبب للقلق" ارتفعت أسعار الذهب، 17.50 دولارا أي بنسبة 1.3 ٪ لتسجل 1،406.80 دولار للأونصة.

واليوم الثلاثاء، ألغى نائب الرئيس الامريكي مايك بنس رحلته المقررة إلى ولاية نيوهابمشاير وعاد إلى البيت الأبيض بسبب "حالة طارئة" لم تعلن ماهيتها بعد.

كما ألغى الرئيس الروسي بوتين برنامجه المقرر اليوم واستدعى وزير دفاعه لاجتماع طارئ.