صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا ترتفع 4.4% خلال النصف الأول من 2019

ارتفعت صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا، بنسبة 4.4 في المئة خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، الثلاثاء، أن صادرات المنطقة ارتفعت بنسبة 4.4 في المئة، حيث بلغت قيمة الصادرات 4 مليارات و268 مليونا و926 ألف دولار.

وأشار البيان، أن صادرات المنطقة خلال يونيو/حزيران انخفضت بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بحزيران الماضي، لتبلغ قيمتها 516 مليونا و937 ألف دولار.

وأضاف أن حصة دول الشرق الأوسط من الصادرات التركية بلغت 45.5 في المئة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.5 في المئة، ثم دول إفريقيا بنسبة 13.4 في المئة.

ولفت البيان أن صادرات منطقة جنوب شرقي الأناضول في شهر حزيران وصلت إلى 183 دولة، وتصدرت القائمة كل من العراق والولايات المتحدة وسوريا والسعودية وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإيران وليبيا وإسرائيل.

وذكر البيان، أن معظم صادرات المنطقة كانت من السجاد والخيوط والأقمشة ومنتجات البلاستيك والزيوت النباتية والمنتجات الخشبية ومنتجات الحديد والصلب.