أضنة.. السفير الهندي يلتقي عدداً من رجال الأعمال ويدعوهم للاستثمار في الهند

استضافت غرفة التجارة بولاية أضنة (جنوب)، الأربعاء، اجتماعا بعنوان "مدخل إلى السوق الهندية"، حضره سفير الهند لدى تركيا، سانجاي بهاتاشاريا، الذي صرح أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ حاليا 8.5 مليارات دولار.

ولفت بهاتاشاريا إلى أنهم يهدفون رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

وأوضح الدبلوماسي الهندي، أن بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا في مختلف المجالات، سواءً الاقتصادية أو التجارية أو التبادل العلمي، وغيرها.

وأشار أن تركيا تعد سادس شريك تجاري لبلاده، وأن إمكانيات التعاون بينهما في هذا الجانب كبيرة جدا، خصوصا وأن نيودلهي تخطط لاستثمار تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في البنية التحتية.

من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة بولاية أضنة "زكي كيفانتش"، إلى بلوغ حجم التجارة بين ولاية أضنة والهند حوالي 123 مليون دولار، خلال السنة الماضية.

وأعرب عن رغبتهم في تطوير التعاون والعلاقات التجارية مع البلد الآسيوي، وفي استغلال الفرص والإمكانية المتاحة لتحقيق ذلك.

ودعا رجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار في الولاية، وذلك لما تتمتع به بنية صناعية متطورة، وإمكانيات حديثة في مختلف المجالات.