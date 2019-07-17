المنتجات التركية تتوافق مع المعايير الأوروبية بنسبة تتجاوز 98 بالمئة

قال السفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، إن نسبة توافق المنتجات التركية مع المعايير الأوروبية، تبلغ أكثر من 98 بالمئة.

وفي تصريح للأناضول، ذكر بيرغر، أن معهد المعايير التركية يتمتع بعضوية كاملة في اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي، واللجنة الأوروبية للمعايير الكهروتقنية.

وأشار أن هذا يعني تصنيع المنتجات التركية في بيئة تنظيمية مماثلة لمنتجات الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينعكس على نسبة تصدير المنتجات التركية إلى دول الاتحاد.

واعتبر أن دخول تركيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد بداية من يناير/ كانون ثاني 1996، قدم دافعا قويا لتركيا، للامتثال للتشريعات المتعلقة بالسوق المحلية في العديد من المجالات، بداية من قوانين الرقابة، وحتى حقوق الملكية الفكرية.

ولفت بيرغر إلى زيادة حجم التجارة بين الجانبين بشكل مضطرد خلال الأعوام الأربعة الماضية، صعودا من 129.2 مليار يورو (144.7 مليار دولار) عام 2014، إلى 154.6 مليار يورو (173.15 مليار دولار) في 2017، وصولاً إلى 153.3 مليار يورو (172 مليار دولار) عام 2018.

وأشار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيس لتركيا، حيث تذهب نصف الصادرات التركية إليه.

وأكد بيرغر أن تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل إيجابي على مصالح الطرفين.