بورصة إسطنبول تحقق أعلى ارتفاع لها في أربعة أشهر

أنهى سوق اسطنبول للأوراق المالية (بورصة اسطنبول)، تعاملاته، اليوم الخميس، بارتفاع بمقدار 1.760,08 نقطة، وبنسبة 1.76 في المائة ليصل إلى 101.566,25 نقطة، محققا أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر سوق إسطنبول BIST 100) ) بمقدار 1.760,08 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات 7.9 مليارات ليرة تركية.

وكان القطاع المصرفي قد حقق أكبر المكاسب من بين مؤشرات القطاعات في البورصة، حيث ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 2.46 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الشركات القابضة بنسبة 2.02 في المائة.

ويرى محللون أنه رغم النظرة السلبية في أصول الأسواق العالمية إلا أن أصول الليرة التركية في منحى إيجابي، متوقعين استمرار النظرة الإيجابية لليرة التركية حتى تاريخ اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي المقررة في 25 يوليو/ تموز الجاري.