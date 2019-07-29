الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نصف الصادرات التركية

كشف نائب وزير الخارجية التركي أن نصف الصادرات التركية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، في كلمة للسيد فاروق قايمقجي، الاثنين، خلال المشاركة ببرنامج لدعم المجتمع المدني في العاصمة أنقرة، تناول خلالها موضوع التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر المسؤول التركي أن نصف المبادلات التجارية لتركيا تتم مع دول الاتحاد، بقيمة إجمالية تصل الى 150 مليار يورو (166.8 مليار دولار).

من جهة أخرى، أوضح "قايمقجي" أن 79 بالمئة من الأتراك يدعمون عملية انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الانضمام إلى الاتحاد لا يعني فقدان السيادة الوطنية، مردفا في هذا الصدد "الاتحاد الأوروبي ليس مكانا لفقدان السيادة، بل لمشاركتها وتقويتها".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة التركية، ارتفعت صادرات تركيا الخارجية إلى 168.1 مليار دولار في 2018، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي