مليار دولار صادرات السجاد التركي إلى العالم في النصف الأول

قال "أحمد قبلان" رئيس اتحاد مصدري السجاد في منطقة جنوب شرق الأناضول، إن صادراتهم من السجاد بلغت 922 مليونا و406 آلاف دولار، خلال النصف الأول من 2019.

جاء ذلك، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أشار خلاله أن صارداتهم ارتفعت خلال تموز/ يوليو الماضي، بنسبة 20.3 بالمئة إلى 151 مليونا و124 ألف دولار.

وأكد أن شركات التصنيع، تسعى بشكل مشترك للحفاظ على موقع مدينة غازي عنتاب التي تعتبر أكبر مركز لصناعة السجاد الآلي في العالم.

وبيّن أن السجاد الآلي التركي، يتم تصديره إلى أكبر الأسواق في العالم، وتأتي في مقدمتها بلدان الشرق الأوسط، وأمريكا، ودول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنهم صدروا السجاد التركي خلال العام الأخير، إلى 179 دولة حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة، والسعودية، والعراق، وألمانيا، والممكلة المتحدة، وليبيا، ومصر، والإمارات، وإيران، والكويت.