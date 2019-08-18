39 مليار دولار.. عائدات تركيا من المنتجات الزراعية سنوياً

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باك دميرلي، إن عائدات بلاده السنوية من المنتجات الزراعية ارتفعت خلال الـ 16 عاما الأخيرة، من 37 مليار ليرة (6.7 مليار دولار) إلى 213.4 مليار ليرة (38.8 مليار دولار).

وأوضح باك دميرلي في بيان صادر عن وزارته الأحد، أن تركيا تتصدر قائمة البلدان المنتجة والمصدرة لأربع من المنتجات الزراعية.

وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير البندق والكرز والتين والمشمش.

وأردف قائلا: "تركيا تنتج 67 بالمئة من إجمالي البندق، و26 بالمئة من الكرز و27 بالمئة من التين و23 بالمئة من المشمش، المنتج في العالم".

وأشار إلى أن تركيا جنت من صادرات المنتجات الأربعة المذكورة، مبلغا قدره 2.17 مليار دولار أمريكي.

ولفت الوزير إلى أن بلاده تحتل مراتب متقدمة أوروبيا وعالميا في قطاع الإنتاج الزراعي، وأن زيادة الإنتاج تنعكس إيجابا على نمو قطاع التصدير في البلاد.

وتابع قائلا: "صادراتنا من المنتجات الزراعية كانت في عام 2002، بحدود 3.7 مليار دولار، بينما وصل هذا الرقم إلى 17.7 مليار دولار مع نهاية 2018".