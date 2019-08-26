الأعلى منذ 6 سنوات.. أسعار الذهب تقفز مجدداً

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً هو الأعلى منذ ست سنوات مع تضرر الأسهم العالمية بسبب أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.



وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1551.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها خمسة بالمئة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وهبطت أسواق الأسهم تأثرا بذلك، إذ نزلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ثم تبعتها الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 860 دولارا.



وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلى 1470.54 دولار للأوقية.