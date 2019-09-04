منتدى الأعمال التركي–التشيكي.. الأرقام والأهداف

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن تركيا ترغب في توقيع اتفاق مع جمهورية تشيكيا للعمل المشترك والاستفادة من خبرات الأخيرة في بعض المجالات.

جاء ذلك في خلال منتدى الأعمال التركي - التشيكي التي تنظمه غرفة تجارة التشيك ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية في إسطنبول، الأربعاء.

وأشار الوزير مصطفى ورانك إلى أن العلاقات بين تركيا وتشيكيا لا تقتصر على السياسة فقط، بل أن هناك علاقات جيدة في العديد من المجالات منها الفن والأدب، والثقافة، والرياضة.

وأكد أنهم يأملون في أن تنعكس هذه العلاقات بشكل مثمر في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأعرب عن ثقته بأن زيارة رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، والوفد المرافق له إلى تركيا ستسهم بشكل كبر في تعميق العلاقات بين البلدين.

وأردف: "التعاون الاقتصادي بين تركيا وجمهورية تشيكيا حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، هدفنا هو جعل بلدينا اللذين يمثلان عنصرين فاعلين في أوروبا، في تعاون أكثر كثافة وإنتاجية".

وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين كان 633 مليون دولار فقط عام 2003، وزاد بمقدار 5 أضعاف بحلول عام 2018 ليصل إلى 3.6 مليار دولار.

وأكد أن حجم صادرات تركيا إلى تشيكيا العام الماضي ارتفع بنسبة 10 بالمئة مقارنة بـ2017، ليصل إلى مليار دولار لأول مرة.

وبين أن رئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التشيكي أكدا أمس خلال لقائهما على هدف وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار.

ولفت إلى أن حجم استثمارات الشركات التشيكية في تركيا يبلغ 623 مليون دولار أمريكي. مؤكدا على ضرورة زيادة حم الاستثمارات بين البلدين.