الخطوط الجوية التركية تبدأ تعزيز عملياتها في أمريكا الجنوبية

بدأت الخطوط الجوية التركية مرحلة جديدة في مسار تعزيز عملياتها بأمريكا الجنوبية، عقب هبوط الطائرة الحديثة "بوينغ دريملاينر 787 –900" لأول مرة في مطار "إل دورادو" الدولي، بالعاصمة الكولومبية، بوغوتا.

وقال المدير العام للخطوط التركية في كولومبيا وفنزويلا وبنما، جمال كايا، الخميس، إنّ "كولومبيا استقبلت الثلاثاء الماضي أول رحلة إلى أمريكا الجنوبية، لطائرة بوينغ من طراز دريملاينر تتبع الخطوط التركية".

وأضاف: "بدأنا عام 2016 مسار إسطنبول- بوغوتا- بنما باستخدام طائرات إيرباص 330 – 200، والآن هبوط طائرة من طراز دريملاينر سيعزز سعة وتواتر هذا المسار إلى 4 مرات أسبوعيا".

وكانت تستوعب الطائرة السابقة التي تغطي الرحلة بين إسطنبول وبوغوتا وبنما 250 شخصا، إلا أن 220 مسافرًا فقط كان بإمكانهم السفر على متن هذه الطائرات، بسبب القيود المفروضة على مدة الرحلة وارتفاعها.

أما الطائرة الجديدة (دريملاينر) فلن تخضع لأي قيود، وتبلغ سعتها 300 مسافر.

وستسمح الطائرة الجديدة أيضا بتعزيز سعة الشحن على مسار إسطنبول ـ بوغوتا ـ بنما، حتى في ظل امتلاك الخطوط الجوية التركية طائرتي شحن تعملان في بوغوتا وتنقلان الفواكه والزهور من كولومبيا إلى بقية العالم.

يشار أن الطائرة "دريملاينر 787 – 900" تعد واحدة من الطائرات الأكثر تطورا بسبب مرونتها وكفاءتها في استهلاك الوقود.