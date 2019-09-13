شركة تركية تنال جائزة "أفضل عسل" في العالم

فازت شركة "عسل أغري تشاير" التركية بجائزة أفضل عسل في العالم بالمؤتمر الدولي لتربية النحل في مدينة مونتريال الكندية.

ونظّم المؤتمر بنسخته الـ 46 في مدينة مونتريال في الفترة الممتدة بين 8 و12 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وفي تصريح للأناضول قال صاحب الشركة "جلال تشاي"، إن شركته تنتج العسل من مناحل في جبال طوروس بولاية مرسين جنوبي تركيا.

وأشار تشاي إلى أن أسرته تعمل على إنتاج العسل وتربية النحل منذ أكثر من 3 قرون.

وأضاف: "نبذل جهود جبارة لإنتاج عسل طبيعي، كما أن خلايا النحل التي نربيها نبعدها عن المواقع الصناعية والزراعية، للحصول على أجود أنواع العسل".

وأشار تشاي إلى الرعاية المكثفة التي تحظى بها نحل شركته خصوصا منذ مطلع الربيع حتى نهاية الصيف.

وبيّن أن شركة "عسل أغري تشاير" تشارك في مسابقات اختيار أجود أنواع العسل منذ 2009.

وقال إن الشركة حصلت عام 2013 في العاصمة الأوكرانية كييف على ميدالية فضية في المؤتمر الدولي لتربية النحل، وعلى الذهبية في 2017.

ولفت تشاي إلى أن شركته حصلت في النسخة الحالية للمؤتمر على جائزة أفضل عسل في العالم، في مسابقة عسل الأزهار العضوية.