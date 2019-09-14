رئيس البنك الأوروبي للتنمية: نؤمن باقتصاد تركيا ونسعى لمضاعفة استثماراتنا فيها

قال رئيس البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، سوما تشاكراباتي، إن مزايا تركيا كموقع جغرافي واقتصاد متنوع جداً وسوق كبيرة تجعلها بلداً جاذباً للاستثمارات.

وأضاف تشاكراباتي، في حديث له مع صحيفة حرييت التركية، خلال زيارته إلى أنقرة هذا الأسبوع: "كما أقول للمستثمرين الأجانب الذين يسألونني، هذا بلد كنت أود قطعاً أن أستثمر فيه لو كان عندي المال، لكن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لديه، ولهذا نحن نؤمن بهذا البلد، ونقوم بالاستثمار فيه".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن الاقتصاد التركي بدأ بالتعافي، مضيفاً أنه سيشهد عودة للنمو.

وقال: "أود أن أمنح ثقتي للحكومة التي تقوم بعمل إيجابي جداً ببطء ولكن بثبات لتطوير مكانة تركيا على لائحة الأعمال التي يقوم بها البنك الدولي".

والتقى تشاكراباتي بوزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيرق، خلال زيارته إلى أنقرة للاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاق عمل البنك الأوروبي الذي يديره في تركيا.

وأوضح أن "10 سنوات هي بداية القصة فقط"، منوهاً إلى أن تركيا تعد أكبر مساهم في البنك.

وأضاف أن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار استثمر بالفعل 543 مليون يورو في تركيا هذا العام، كاشفاً النقاب عن خطط البنك للوصول إلى مليار يورو بحلول نهاية العام 2019.

وقال: "في وقت يشهد الاقتصاد التركي الكثير من التقلبات، فإنه لشيء عظيم أن يصل البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار إلى مليار يورو من الاستثمار في تركيا".