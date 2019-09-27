هبوط مؤشر الثقة بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر

قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة إن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو (19 دولة) انخفضت بشكل ملحوظ بمقدار 1.4 نقطة في سبتمبر/ أيلول 2019 على أساس شهري إلى 101.7.



وأضافت المفوضية في بيان أصدرته اليوم أن الانخفاض في مؤشر معنويات منطقة اليورو ناتج من تدهور كبير في الثقة بقطاع الصناعة وتراجع طفيف في قطاع تجارة التجزئة، في حين تحسنت الثقة بين المستهلكين وظلت مستقرة على نطاق واسع في قطاعي الخدمات والبناء.



وأشار البيان إلى انخفاض المؤشر بشكل كبير في هولندا وإسبانيا (كلاهما 3.1 نقطة وألمانيا 1.2 نقطة، وبدرجة أقل، إيطاليا 0.8 نقطة ، في حين بقي دون تغيير على نطاق واسع في فرنسا عند (-0.2 نقطة).



ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4% في 2020، مقابل 1.5 % في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2% بدون تغيير عام 2019.



وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر ثقة المستهلكين إلى ارتفاع معدل تفاؤلهم فإنهم يميلون إلى شراء المزيد من السلع والخدمات، مما ينشط الاقتصاد، والعكس أيضا.



وأورد البيان أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي (28 دولة) هبط بمقدار 1.4 نقطة على أساس شهري في سبتمبر إلى 100 نقطة.



وأوضح البيان أن مؤشر الثقة تدهور بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة بالاتحاد الأوروبي وظل مستقرا على نطاق واسع في الخدمات وتحسن قليلا بين المستهلكين.



كما انخفض المؤشر بقوة في قطاع البناء بالاتحاد الأوروبي، مع تحسن ملحوظ في تجارة التجزئة، وقطاع الخدمات المالية.



وأبقت المفوضية حديثا على تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 1.4 % في 2019 و 1.6 % عام 2020.



وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.



فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافة إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.