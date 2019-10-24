تركيا تتقدم 10 درجات على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الدولي

تقدمت تركيا من المركز 43 إلى 33 بين 190 دولة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لدى البنك الدولي، وفق ما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وقال أوقطاي، في بيان نشره الخميس، إن تركيا حققت مكسبًا هامًا اليوم في المجال الاقتصادي.

ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو من إعداد البنك الدولي لتقييم المناخ الاستثماري لدى 190 دولة.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الشاملة للدولة التي تركز على الهدف آتت ثمارها.

وبيّن أن الاقتصاد التركي أضاف إنجازًا جديدًا على إنجازاته في الساحة الدولية من خلال إمكاناته وقدراته على الرغم من الهجمات التي تعرض لها.

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا أصبحت وفق هذه المؤشر في المرتبة 11 بين أعضاء مجموعة العشرين.

وشدّد على أن بلاده عازمة على الارتقاء أكثر في المؤشر المذكور، معربًا عن شكره لجميع المساهمين في هذه الإطار.