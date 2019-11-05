بمشاركة 65 دولة.. افتتاح معرض "إكسبو شوز" للأحذية في إسطنبول

افتتح معرض إكسبو للأحذية، الثلاثاء، في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة 1500 رجل أعمال من 65 دولة.

وتنظم النسخة الثامنة من المعرض، في مركز "بولمان" للمؤتمرات، وتستمر فعالياته حتى الجمعة.

وأثارت تصميمات وإبداعات الأحذية، التي تعرضها 100 شركة تركية في المعرض، إعجاب زواره المحليين والأجانب.

وشهد اليوم الأول، بيع حذاء نسوي، صنعته شركة "بيرم بولات" التركية، بمبلغ 10 آلاف يورو (حوالي 11 ألف دولار).

وقال إركان دمير، رئيس مجلس إدارة المعرض، إن الأحذية التركية أصبحت تملك القدرة على المنافسة عالميا من حيث الإنتاج.

وأضاف دمير، أن صادرات الأحذية التركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بلغت 400 مليون دولار، ويمكن أن تبلغ مليارا ونصف مليار دولار، مع نهاية نفس العام.