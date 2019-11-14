معرض تركي متخصص بالأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل في داكار

تنظم شركة هاجي Hage التركية معرضاً متخصصاً بالأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل في العاصمة السنغالية داكار.

وقد انطلق المعرض العديد من الشركات من السنغال والمغرب، إلى جانب نظيراتها التركية، أمس الأربعاء، في المركز الدولي للمعارض بالعاصمة داكار.

وتعرض الشركات التركية منتجاتها من مستحضرات تجميل، ومنتجات طبية، ومنتجات العناية الشخصية، فضلا عن المستلزمات المنزلية، ومنتجات الأواني الزجاجية .

مدير التجارة الخارجية في شركة "أرسلان كايا" التركية، المشاركة في المعرض، مصطفى ديميرصوي، قال إن شركته تنتج الصابون والمواد الخام للصابون، والغلسرين، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 25 دولة.

واستطرد دميرصوي "سُعدنا بالعملاء الآتين إلى المعرض. وقد أثبتنا جودة منتجاتنا".

من جانبه، أوضح مصطفى أحمد ميرزا، ممثل شركة "يني فارما" التركية، أن شركتهم منذ 5 سنوات تعمل في مجال الأدوية والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، وأنها تصدّر منتجاتها إلى 17 دولة.

وقال ميرزا، إن "المنتجات التركية تلقى رواجا بسبب جودتها وأسعارها المناسبة، والسنغاليون يرحبون بالتقارب مع الأتراك، وهذا أيضا يعد سببا لرواج المنتجات التركية".

ويستمر المعرض، الذي لاقى اهتماما واسعا في الصحافة السنغالية، لمدة أربعة أيام.