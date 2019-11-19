تجار التجزئة الأتراك يعدون بتوسع أكبر في الساحة الدولية

تعهد تجار التجزئة الأتراك من أصحاب العلامات التجارية الأكثر شهرةً، بتكثيف جهودهم لتحقيق مزيد من التوسع في الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سعيهم الحالي لمواكبة موجة التغييرات في قطاع تجارة التجزئة داخل البلاد وخارجها.

وكان معرض "MAPIC" الدولي المتخصص بتجارة التجزئة قد انعقد في دورته السنوية لهذا العام في مدينة "كان" الفرنسية في الفترة بين 13-15 نوفمبر. وقد شارك تجار التجزئة الأتراك في هذا المعرض بوفد مكون من 250 شخصاً وحوالي 80 شركة تركية، بهدف تعزيز جهودهم في مواكبة التكنولوجيا، وتأسيس شراكات جديدة في الأسواق الخارجية، وزيادة التعريف بالعلامات التجارية التركية في الساحة الدولية.

يجمع هذا الحدث بين العلامات التجارية المشهورة في مجال تجارة التجزئة من جميع أنحاء العالم، وسوق العقارات، بما في ذلك مستثمرو مراكز التسوق، الذين يمثلون القلب النابض للاستثمار العالمي في قطاع تجارة التجزئة. بالاضافة إلى أصحاب الامتيازات والوكلاء الحصريين، وكذلك المهندسين المعماريين، والمصممين.

وفي ظل التعاون المشترك بين جمعية مصدري ملابس إسطنبول "İHKİB"، ورابطة العلامات التجارية المتحدة "BMD"، اجتمعت تسع علامات تجارية تركية مميزة في صالة العرض حيث تحدث المدراء التنفيذيون لعدد من هذه العلامات التجارية التركية إلى "ديلي صباح" بما في ذلك مدراء "Kiğılı" و"Orka Holding" و"İpekyol" و"Avva" و"B&G Store" و"Hemington"، على هامش الحدث. وقد شرحوا خططهم وتوقعاتهم وواقع العمل الحالي، بالإضافة إلى تواجدهم على الساحة الدولية.

وخلال المعرض الذي استمر ثلاثة أيام، عقد مدراء العلامات التجارية الأتراك 632 اجتماعاً ثنائياً على انفراد، مع ممثلين دوليين، الأمر الذي تجاوز كل التوقعات، حسبما ذكرت "يونجا أكوزر" المديرة العامة لشركة "ألكاش" المسؤولة عن تنظيم مشاركة تركيا في هذا المعرض. والتي أضافت قائلةً:" إن الاهتمام الذي تُحاط به علاماتنا التجارية قيّم للغاية، لأنه يدل على قوة الأثر الذي خلقته هذه العلامات في البلدان التي افتتحت فيها متاجرها، فضلاً عن فعالية نهج هذه العلامات في ضمان استمرارها في الخارج على مدى سنوات طويلة".

20.000 متجر خارج تركيا بحلول عام 2023

خلال المقابلات مع ديلي صباح، قال مسؤولون تنفيذيون إنهم راضون عن وضع الشركات التركية الحالي خارج البلاد، وتعهدوا بمزيد من التوسع في الفترة المقبلة. وأكدوا أن العلامات التجارية التركية تتمتع بالإضافة إلى جودة الإنتاج، بكل ما يستوجب حصولها على اعتراف أكبر في الساحة الدولية.

وقال رئيس رابطة العلامات التجارية المتحدة "سنان أونجل" أن 106 علامات تجارية تركية تمتلك حاليا متاجر في حوالي 125 دولة، وأضاف:"لقد ضاعفت بعض العلامات التجارية الأعضاء في الرابطة عدد متاجرها في الخارج خلال ما يقرب من ثلاث سنوات، ليصل إلى حوالي 3.996 متجراً، ونتطلع أن يصل هذا العدد إلى 20.000 متجراً في الخارج، بحلول عام 2023".

وأكد "نجدت أيايدن" عضو مجلس إدارة جمعية مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول، أن تركيا تحتل مركزاً عالمياً مرموقاً في صناعة الملابس الجاهزة، فهي خامس أكبر مورد في العالم، وثالث أكبر مورد للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "أيايدن" الذي يشغل أيضاً منصباً في مجلس إدارة "İpekyol" إحدى شركات الملابس النسائية الجاهزة الأكثر شهرةً، قائلاً:"لقد قمنا بتصدير ما قيمته 17.6 مليار دولار إلى 224 دولة حول العالم في عام 2018. وقام 10.000 عضو في الجمعية بتنفيذ حوالي 75% من إجمالي هذه الصادرات".

كذلك أشار "حسين ألتاش" رئيس جمعية مراكز التسوق والمستثمرين، إلى أهمية المعرض الدولي لتجارة التجزئة والعقارات في العالم، والذي يوفر فرصة هامة لتركيا لتنهض بمشاريع ذات معايير عالية، تلبيةً لمتطلبات تجار التجزئة العالميين والمستثمرين في مراكز التسوق.

يذكر أن عدداً من العلامات التجارية التركية الضخمة، تستعد لافتتاح متاجر جديدة في بلدان آسيوية وأوروبية وأمريكية مثل "KİĞILI" المتخصصة في صناعة الملابس الرجالية، والتي تعتزم افتتاح متجراً في دوسلدورف/ألمانيا، و"أوركا" القابضة، التي تضم علامات تجارية معروفة في عالم الأزياء الرجالية، والتي تعتزم فتح 70 متجراً في غضون عام ونصف في دول عديدة، وشركة "AVVA " التي تسعى لافتتاح 100 متجراً في الخارج بحلول نهاية عام 2021، وشركة "İPEKYOL" للملابس النسائية والتي تستهدف أسواق إيران وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا بافتتاح أكثر من 60 متجراً بحلول عام 2020، وشركة "B&G" لملابس الأطفال التي تفتتح في الأيام القليلة المقبلة متجراً لها في دبي، ليصل عدد متاجرها إلى 18 متجراً خارج تركيا.

كذلك تخطط شركة "Hemington" للوصول إلى 30 متجراً في الخارج في غضون 3 سنوات، بالاضافة إلى خططها في إنتاج ملابس النساء والأطفال في الفترة القادمة.