شركة استثمار سياحي قطرية رائدة تفتتح فندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر

شدد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مؤسس مجموعة شركات الفيصل القطرية، على أهمية الموقف التركي المساند لقطر في الأزمة التي تعصف بدول الخليج العربي، مؤكداً أنه "بفضل تركيا لم نشعر بأي تأثير للحظر المفروض على بلدنا".

وقد شارك آل ثاني، وهو رئيس مجلس إدارة شركة "ARTIC" ضمن المجموعة، في افتتاح فندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر التابع للشركة، الاثنين، حيث عبر عن شكره للشعب التركي وأشار إلى أن "تركيا بلد كبير وسيكون مستقبلها جيد للغاية". لافتا إلى أن العرب مهتمون بها كثيرا.

وأضاف: "نحن القطريون نولي أهمية خاصة لتركيا، ولا ننسى وقوفها إلى جانب بلادنا، وخاصة موقف الرئيس أردوغان، ونحن نعرف بأن هذا موقف الشعب التركي بأسره الذي يمثله الرئيس أردوغان وليس موقفه وحده".

ودعا آل ثاني المستثمرين في كلا البلدين إلى زيادة استثماراتهم. مضيفا: "أتوجه بالدعوة للمستثمرين الأجانب، يمكنكم الاستثمار في مجالات السياحة والمصارف والمقاولات والصناعة والكثير من المجالات الأخرى في تركيا، والحصول على ربح كبير في فترة قصيرة".

ولفت إلى أن تركيا توفر دعما كبيرا للمستثمرين. مشيراً إلى أنهم استثمروا حاليًا في مجال السياحة وسيزيدون التنوع باستثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.

كما قدم آل ثاني شكره للمستثمرين الأتراك في قطر، لما قدموه من نجاحات فيها.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارا، وسط قيادة الكويت لوساطة لم تثمر عن حل بعد.