شركة تكنولوجية تركية رائدة تفتتح سوقاً في الولايات المتحدة

صدرت شركة فري صون Verisun التكنولوجية التركية أعمدة ذكية، تستخدم في أغراض الإنارة وشحن الهواتف والاتصال بالإنترنت، إلى شركة اتصالات أمريكية.

الشريك المؤسس في الشركة سعد الله أوزون قال في حديثه للأناضول، إن الشركة طرحت منتجًا أصليًا بالأسواق؛ عبارة عن أعمدة ذكية تستخدم في أغراض الإنارة وشحن الهواتف المحمولة.

وتابع: "هذه الأعمدة هي "أسبلة العصر الحديث". ففي الماضي، كان الناس يحتاجون إلى الماء، وكانت أسبلة الماء متاحة بالطرقات، والآن أصبحت الاحتياجات الأساسية للناس في الشارع هي إما مصدر للطاقة يشحنون به أجهزتهم الذكية، أو إنترنت يستطيعون التواصل من خلاله في حالة انتهاء باقتهم الخاصة. ولأن هذا الاحتياجات باتت أساسية صنعنا "أسبلة عصرية (مفردها سبيل)".



وذكر أن الأعمدة، التي تنتج طاقتها من الشمس، التي وصفها بأنها "أثاث عصري للمدن"، يمكنها شحن الهواتف المحمولة، وتوفير الاتصال بالأنترنت.



وأفاد أوزون، أنهم باعوا المنتج لأكثر من 17 ولاية تركية، وأن دخولهم عالم التصدير بدأ منذ عام ونصف.



وأشار أنهم يشاركون في المعارض الدولية من أجل الوصول إلى الأسواق الخارجية.



وقال: "اعتبارا من عام 2017، استثمرت شركة "فيستل" معنا، وأصبحت شريكا لنا. وفتحنا أجنحة في المعارض الدولية بدعم منهم، وبدأنا في تقديم منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية".



وأكد أنهم تواصلوا لفترة طويلة مع عملاء أمريكيين، أثناء أنشطة الترويج للمنتج في المعارض.



وتابع: "سوف يضع أحد مشغلي الاتصالات الأميركيين المهمين، هذا المنتج في الأماكن المركزية في مدينة سياتل (أحد أكبر مدن الشمال الغربي) علامته التجارية الخاصة به. وبهذه الطريقة يكون قد روج لمنتجه، ومن ناحية أخرى يبيع باقات الإنترنت".



وأشار أوزون أن شركتهم تلقت طلبيات كثيرة من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وجنوب أفريقيا، بعد التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأردف: "نقوم بتسويق هذا المنتج منذ 5 سنوات. وهدفنا هو بيعه للعالم بأسره. براءة اختراع المنتج حصرية لنا، ولذا فهو منتج مبتكر".