تركيا تحقق 500 مليون دولار عائدات من تصدير المعكرونة

تجاوزت عائدات صادرات تركيا من المعكرونة خلال الأشهر العشرة الماضية من 2019، وفق ما أعلنت جمعية منتجي المعكرونة في تركيا.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس المجلس الإداري للجمعية، عبد القادر كولاهجي أوغلو، إن العام 2019 كان موفقاً بالنسبة لأصحاب قطاع إنتاج المعكرونة.

وأضاف أن تركيا صدّرت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مليوناً و70 ألف طن من المعكرونة إلى 150 بلد مختلف حول العالم.

وشدد على أهمية تجاوز قيمة صادرات هذا القطاع عتبة 500 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات البلاد من المعكرونة حققت نمواً بنسبة 8.63 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وذكر "كولاهجي أوغلو" أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد إيطاليا، في قائمة البلدان الأكثر تصديراً للمعكرونة، مبيناً أن سر النجاح هو جودة المنتج والأسعار التنافسية.

وأفاد أنهم في هذا القطاع يستهدف تصدير مليون و300 ألف طن من المعكرونة بحلول نهاية العام الحالي.