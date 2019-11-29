تركيا تشتري 85.05 من أسهم شركة "جي سي آر أوراسيا" الائتمانية اليابانية المحدودة

أعلن اتحاد المصارف التركية أن مؤسسات رائدة في القطاع المالي التركي اشترت المنبثقة عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة.

وقال الاتحاد في بيان الجمعة ن المؤسسات التركية استحوذت على 85.05 بالمائة من أسهم JCR Avrasya للتصنيف الائتماني من الشركاء المؤسسين.

كما لفت إلى الاتفاق على استمرار الشراكة الراهنة مع وكالة التصنيف الائتماني اليابانية (Japan Credit Rating Agency Ltd).

وأشار البيان إلى أنه سيتم مع الشراكة الجديدة تحديد الجدارة الائتمانية للشركات الراغبة في الاقتراض من الأسواق المالية، وسيجري استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة و ضمان دعم النمو السليم في الاقتصاد، عبر درجات التصنيف الائتماني.

وأكد اتحاد المصارف أن الصفقة تهدف إلى "توفير نهج تصنيف مستقل وموضوعي عبر هيكل الشراكة الذي يشمل القطاع المالي (التركي) بأكمله، كما هو الحال في نماذج عالمية، كما تهدف لضمان اعتماد معايير موضوعية في قياس مخاطر الائتمان للمصارف".

وبهذه الصفقة، باتت شركة بورصة إسطنبول المساهمة تستحوذ على 18.50 بالمئة من أسهم JCR Avrasya فيما تملك وكالة التصنيف الائتماني اليابانية 14.95 لتكونان أكبر جهتين مالكتين للأسهم في "جي سي آ-أوراسيا"، في حين تتوزع ملكية بقية الأسهم على مصارف تركية مختلفة.

ويرى متخصصون في المجال الائتماني أن تركيا التي كانت تخطط لإنشاء وكالة تصنيف جديدة، قد اختزلت الكثير من الوقت والتكاليف المالية بشرائها معظم أسهم "جي سي آر أوراسيا"، وباتت تمتلك وكالة تصنيف ائتماني وطنية بمعايير عالمية.



وبحسب المصادر ذاتها، فإن "جي سي آر- أوراسيا" بحلتها الجديدة، ستضمن قياس المخاطر الائتمانية بصورة موضوعية ومستقلة، فضلا عن تشكيلها مرجعية مع الوكالات الأخرى.